Son dakika haberi... KKTC'li Bakan hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... KKTC'li Bakan hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... KKTC'li Bakan hastaneye kaldırıldı
25.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:46

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Bakan Dursun Oğuz'un öğle saatlerinde baş dönmesi şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Başhekim Özyılkan, Oğuz'un şu an kulak burun boğaz servisinde müşahede altında tutulduğunu ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından durumunun değerlendirileceğini kaydetti. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

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