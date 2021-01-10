Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'yi ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 11 Ocak 2021 tarihinde ülkemize ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında danışmalarda bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı