Son dakika haberi! - KKTC'de 42'nci hükümete bakanlıkların devir teslimi gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberine göre - KKTC'de 42'nci hükümete bakanlıkların devir teslimi gerçekleştirildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 42'nci hükümete bakanlıkların devir teslimi gerçekleştirildi.

- KKTC'de 42'nci hükümete bakanlıkların devir teslimi gerçekleştirildi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 42'nci hükümete bakanlıkların devir teslimi gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata varmasının ardından 42'nci hükümete bakanlıkların devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim töreni, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası boşalan Başbakanlık'ta gerçekleştirildi. Başbakan Hamza Ersan Saner, devir teslimin ardından bugün görevine başladı. Başbakan Saner basına yaptığı açıklamada, toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacaklarını kaydederek, "Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var. Halktan beklentimiz bize güvenmeleridir" dedi.

Hükümetin programını Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi'ne sunacaklarını belirten Saner, "Hedefimiz Cuma gününe kadar Meclisten güvenoyu almaktır" ifadelerini kullandı. Saner, en öncelikli hedefin 2021 bütçesini Meclise göndermek olduğunu aktardı.

Türkiye ile iş birliği içinde hareket edileceğini kaydeden Saner, Covid-19 nedeniyle daralan ekonominin rahatlatılması, özel sektörün ve iş yaşamının önünün açılması için çalışacaklarını vurguladı. Saner, "Halkın daha refah bir hayata kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KKTC'de yeni hükümetin görevi devir almasının ardından sonra ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

KKTC'de Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT