Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor

Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet üzerine 3-6 Temmuz tarihlerinde Elazığ, Malatya ve İstanbul'a ziyaret ve temaslarda bulunacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 14.00'de İstanbul'a hareket edecek, İstanbul'a varışı sonrasında bazı temas ve görüşmelerde bulunacak. Onuruna verilecek akşam yemeğine de katılması beklenen Tatar daha sonra Elazığ'a hareket edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Temmuz Pazar günü Elazığ'da televizyon kanalları ile röportaj yaptıktan sonra kentte ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirecek. Tatar daha sonra, Kıbrıs'ta Kanlı Noel saldırılarında Rumlar tarafından katledilen emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın eşi Mürrüvet İlhan ile çocuklarının kabirlerini ziyaret edecek. Tatar'ın ziyaretinde, kabirlere KKTC'den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak. Tatar, emekli Tuğgeneral İlhan'ın evi ziyaret edecek ve akşam saatlerinde televizyon programlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Temmuz Pazartesi günü de Fırat Üniversitesi'nde "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi" konulu konferans verecek ve Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek.

Tatar, 6 Temmuz Salı günü ise tekrar İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'daki temas ve görüşmelerini tamamlamasının ardından saat 21.30'da KKTC'ye dönecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir'
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir"

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Tarkan Selin Şekerci Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cedi Osman Emre Kocadağ Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye'ye gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:42:02. #1.15#

title