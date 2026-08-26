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Maden-İş Sendikası Liderlerine Tutuklama

Maden-İş Sendikası Liderlerine Tutuklama
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Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Çakır Soma'daki sendika genel merkezinde, Aksu ise Ankara'da Enerji Bakanlığı önündeki eylemde gözaltına alınmıştı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır dün Soma'daki sendika genel merkezinde, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülen maden işçileri eyleminde gözaltına alınmıştı.

Çakır ve Aksu, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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