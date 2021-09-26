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Son dakika haberi | 'Kız isteme' yolunda kazada yaralanan 17 kişi taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | 'Kız isteme' yolunda kazada yaralanan 17 kişi taburcu oldu

Bir son dakika haberine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişi taburcu oldu.

ANTALYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişi taburcu oldu.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu Enver Sefa Üçbudak (36) yönetimindeki 50 SC 786 plakalı minibüs, sürücünün önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yapmasıyla devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hacer Karakaya, Osman Gök, Hasibe Gök, Şafak Öztürk, Yılmaz Öztürk, Recep Karakaya, Derin Su Öztürk, Hasibe Gök, Öznur Atlı, Demirhan Atlı, Osman Furkan Karakaya, Gökhan Gök, Aynur Gök, İlknur Gök, Alaaddin Taha Karakaya ile Tayfur Öztürk yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. 17 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri
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