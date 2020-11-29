Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

29.11.2020 20:58 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:02

Bir son dakika haberine göre Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet ve Hükümet caddelerindeki tenhalık SİİRT - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet ve Hükümet caddelerindeki tenhalık SİİRT - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

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Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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