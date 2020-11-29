Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Bir son dakika haberine göre Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet ve Hükümet caddelerindeki tenhalık SİİRT - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.