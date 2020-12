Kısıtlama öncesi feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Halil Can Demir'in kullandığı 07 AKJ 697 plakalı Opel marka otomobil, yeir halindeyken Hasan Ş.'nin kullandığı 63 AAF 110 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride geçti. Ters şeritten ilerleyen kamyon, yol kenarında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Halil Can Demir ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralana otomobil sürücüsü Halil Can Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN