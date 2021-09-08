Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırklareli'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.T, R.V.S, S.Ö, İ.B, H.K, H.D, E.S, N.S. ve O.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 2 bin 882 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kök kenevir, 4 tabanca, tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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