Son dakika haberi! Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü

Son dakika haberi! Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü.

Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 KP 953 plakalı Ali Mutlu yönetimindeki otomobil Lüleburgaz, İstanbul otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, sürücü Ali Mutlu ve İsmail Kocatürk'ün hayatının kaybettiğini tespit etti.

Ali Mutlu ve İsmail Kocatürk cenazeleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. - KIRKLARELİ

Son dakika haberi! Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü
Son dakika haberi! Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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