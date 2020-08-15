Son dakika haberi | Kırka'da iş kazası
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Son dakika haberi | Kırka'da iş kazası

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de, bir maden işletmesinde taşeron olarak çalışan dolum işçisi, maden taşıma tırı üzerinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Kırka'da iş kazası
15.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:37

Eskişehir'de, bir maden işletmesinde taşeron olarak çalışan dolum işçisi, maden taşıma tırı üzerinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde yaşandı. Bir bor madeni işletmesinde, taşaron firma bünyesinde dolum işçisi olarak çalışan Nail Bayır (42), iddialara göre maden taşıma tırı üzerinden aşağı aşağıya düştü. Ağır yaralanan maden işçisi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalelerine yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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