Son dakika haberi: Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 25 yaralı
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Son dakika haberi: Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 25 yaralı

Son dakika haberi: Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 25 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su kaynağının kullanımı konusunda iki ülke halkı arasında yaşanan gerginliğin giderek artmasıyla güvenlik güçleri devreye girdi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su kaynağının kullanımı konusunda iki ülke halkı arasında yaşanan gerginliğin giderek artmasıyla güvenlik güçleri devreye girdi. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağı, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Su kaynağının kullanımı konusunda sabah saatlerinde anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı, birbirlerine taş atmaya başladı. Sınırda tansiyonun giderek artması üzerine devreye iki ülkenin güvenlik güçleri girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu taşlı kavga çatışmaya dönüştü. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı tartışmalı su kaynağını bombalamak için havan topu kullanmakla suçladı. Tacikistanlı yetkililer ise kaynağın kendilerine ait olduğunu iddia ederek Kırgız güçlerini Tacikistan'ın sınır muhafızlarına ateş etmekle suçladı. Çıkan çatışmada Tacikistan tarafında 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kırgızistan'da 800 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batken bölgesindeki Kök Taş köyünde Tacikistan vatandaşlarının Kırgızistan vatandaşlarına karşı ateş açtığı, yoldan geçen araçlara taş attığı ifade edildi. Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Süyün Ömürzakov'un çatışmanın yaşandığı bölgeye hareket ettiği ifade edilirken, çatışma bölgesinden 800 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada ise Tacikistan'ın 5 sınır karakoluna silahla saldırdığı öne sürüldü.

Kırgızistan'da Güvenlik Konseyi toplandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un sınırdaki çatışmanın ardından gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında çatışmanın bir an önce durdurulması talimatı verdiği duyuruldu. Caparov ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir zor anda tüm siyasi güçleri sabırlı olmaya davet etti.

Öte yandan dün Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki bir yerleşim yerinde Tacikistan vatandaşlarının tartışmalı bölgeye güvenlik kamerası yerleştirmeye çalıştığı, bunun üzerine iki ülke vatandaşları arasında taşlı kavga yaşandığı belirtilmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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