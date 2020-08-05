Son dakika haberi: Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi: Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika güncel haberine göre - Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Mehmet Sarı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

05.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:52

- Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Mehmet Sarı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kocahasanlı Asri Mezarlığına getirildi.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından gazinin naaşı toprağa verildi.

Törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Taşyaran, Kıbrıs Gazileri, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze defninin ardından gazinin oğlu Osman Sarı'ya Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından sancak teslim edildi.

Törene gazinin silah arkadaşı da katıldı

Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Mehmet Sarı'ın cenaze törenine gazinin silah arkadaşı Ziya Erdoğan'da katıldı.

Erdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet beyin silah arkadaşıyım. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na beraber katıldık. Birliğimiz Kayseri Hava İndirme Tugayı. Kıbrıs'a paraşütle indik. Düşmana karşı Beşparmak Dağlarına çıktık, beraber savaştık. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı Allah rahmet eylesin" dedi.

Erdoğan, "Düşmanı Beşparmak Dağlarından püskürttük. Gemiyle diğer askerlerimiz çıktı dışarı. Sonra helikopterle Bolu Komandosu geldi, diğer birlikler geldi. Gecemiz gündüzümüz hep beraberdi. Biraz sıkıntı çektik ama ne kadarda sıkıntı çeksek Türk Milleti olarak bu sıkıntıları biz kabul etmiyoruz. Biz bunları bir sevinç olarak kabul ediyoruz. Oradaki Türk vatandaşlarımızı kurtardık" şeklinde konuştu.

Cenaze töreninde korona tedbirleri alındı.

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Son dakika haberi: Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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