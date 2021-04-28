Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
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Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN - Haberler | 3. Sayfa

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan'ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer...

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR - Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan'ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer için Alibey Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazına Uluer ailesinin yanı sıra Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir İl Müftüsü Celalettin Altunyakaya cenaze namazını kıldırmasının ardından Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer'in cenazeleri Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi.

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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