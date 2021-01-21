Son dakika haberi: Kazakistan'da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kazakistan'da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar

21.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:25
Son dakika haberi: Kazakistan'da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar

Gelen son dakika haberine göre Kazakistan'da iki yıl önce doktorların bebek yaşam belirtisi vermesine rağmen, morgda donmaya terk ettiği olayla ilgili dava açıklandı.

Kazakistan'da iki yıl önce doktorların bebek yaşam belirtisi vermesine rağmen, morgda donmaya terk ettiği olayla ilgili dava açıklandı. Mahkeme, üç sağlık görevlisi hakkında 15 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezasına hükmetti.

Kazakistan'ın Atırav kentinde 2019 yılında Başhekim Kuanysh Nysabaev, Doğum Uzmanı Jinekolog Askar Kairzhan ve ebe Jamilya Kulbatyrova'nın yeni doğmuş bir bebeği yanlışlıkla ölü doğduğunu ilan ederek ihmallerini örtbas etmek için morgta ölüme terkettiği olayla ilgili dava sonuçlandı.Ülkede infiale neden olayın duruşma basın ordusu tarafından takip edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN HAPİSLİK

Duruşmada savcılara göre, baş doktor Kuanysh Nysanbaev, çocuğun bacağının yaşam belirtisi içinde hareket ettiğini bilmesine rağmen bebeğin, ölenler için soğuk hava deposuna konmasını emretti. Mahkeme, iki kıdemli doktor ve bir ebeye kasten öldürmek suçundan hüküm verdi. Atırav Mahkemesi, Başhekim Kuanysh Nysabaev 18 yıl, doğum uzmanı jinekolog Askar Kairzhan 19 yıl ve ebe Jamilya Kulbatyrova 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GİZLİ KAYIT DURUŞMAYA SUNULDU

2019 yılından bu yana devam eden duruşmaya ilişkin yeni bulgular da mahkemeye sunuldu. Mahkeme heyetinin, olaya ilişkin gizli kayıtta, üç sağlık görevlisinin bebeğin yaşadığını tespit emiş ve morga koymadan önce bebeği suda boğma fikri üzerine konuştukları anlar yer aldı.Kayıtta bir doktorun ise 'Allah'tan af dilediği' anlara ilişkin başka biri kişi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin anlar da dikkat çekti. 


Son dakika haberi: Kazakistan'da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar
Son dakika haberi: Kazakistan'da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kazakistan'da yaşayan bebeği öldüren doktorların davasında karar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:39:35. #1.15#
title