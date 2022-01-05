Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü

NURSULTAN - Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi. Ülkenin en büyük şehri Almatı'daki protestoda göstericilere biber gazı, sersemletici bomba ile müdahalede bulunulurken, 1 polis aracı ateşe verildi.

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu'da binlerce kişi yürüyüşe geçti.

İNTERNET BAĞLANTISI KESİLDİ

İzinsiz gösterilere karşı güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Almatı'da polis ana arterleri kordon altına alırken, kent merkezinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kısıldı. Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu.

HÜKÜMETE "İSTİFA" ÇAĞRISI

Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi. Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı'nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan'da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau'da askerin sokağa indiği görüldü.

HÜKÜMET ZAMMI GERİ ÇEKTİ, HALK SAKİNLEŞMEDİ

Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov'ın etrafın sardı ve Tokayev'in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI HALKA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, "Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.