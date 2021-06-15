Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI
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Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine yürüyen nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt'a silahlı saldırıda bulunan Mehmet Göçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine yürüyen nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt'a silahlı saldırıda bulunan Mehmet Göçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Göçer'in emniyetteki ifadesinde, "17 yıl önce Develi Devlet Hastanesi'nde beni darp etmişlerdi. Burada kısa boylu insanlara güçleri yetiyor. Bu nedenle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI
Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI
Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI
Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! KAYSERİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN DOKTOR: EĞİLMESEM MERMİ KAFAMA SAPLANACAKTI - Haberler
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