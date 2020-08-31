Son dakika haberi: KAYSERİ Konuşmak için bir araya geldiği husumetlisi tarafından öldürüldü
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Son dakika haberi: KAYSERİ Konuşmak için bir araya geldiği husumetlisi tarafından öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Konuşmak için bir araya geldiği husumetlisi tarafından öldürüldüKAYSERİ'de, Süleyman Köşker (35) husumetli olduğu A.K. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

31.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:13

Konuşmak için bir araya geldiği husumetlisi tarafından öldürüldü

KAYSERİ'de, Süleyman Köşker (35) husumetli olduğu A.K. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalan şüpheli A.K., gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki parkta meydana geldi. Esnaf A.K. iddiaya göre, husumetli olduğu Süleyman Köşker ile görüşmek istedi. Bunun üzerine ikili olayın yaşandığı parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. üzerinde taşığı bıçakla Köşker'e saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Süleyman Köşker ağır yaralanırken, A.K. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Köşker'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Süleyman Köşker, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. A.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: KAYSERİ Konuşmak için bir araya geldiği husumetlisi tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA

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