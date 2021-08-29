Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, residance diye tabir edilen yerde günü birlik oda kiralayarak sentetik uyuşturucu satışı yaptıkları ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda düzenledi.

Evde yapılan aramada, 320 gram sentetik uyuşturucu, rulo folyo, 2 adet hassas terazi ve 6 bin 200 lira ele geçirildi.

Olayın ardından S.Ç ile T.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin