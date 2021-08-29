Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, residance diye tabir edilen yerde günü birlik oda kiralayarak sentetik uyuşturucu satışı yaptıkları ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda düzenledi.

Evde yapılan aramada, 320 gram sentetik uyuşturucu, rulo folyo, 2 adet hassas terazi ve 6 bin 200 lira ele geçirildi.

Olayın ardından S.Ç ile T.B. gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Arda Güler Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 21:01:52. #1.16#

title