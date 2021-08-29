Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haberleri... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda M.F. isimli şahsın Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şahıs yakalanırken, yapılan aramada ise 21.08 gram esrar maddesi, 4 fişek halinde 3.67 gram bonzai maddesi, 4 fişek halinde 6.90 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız çifteli tüfek ve 1 adet kısa namlulu kırma tüfek ele geçirildi. Olayda; 11 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, M.F. ve M.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Yine Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda U.K. isimli şahsın Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesinde araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın aracı tespit edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan U.K., aracın camından suç unsurlarını atarak kaçarken, takip sonucu kısa sürede araç yakalandı. Yapılan aramada 5 parça halinde 503 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili U.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan firar olan M.B., Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesinde bulunan bir ikamette saklandığı tespit edildi. İkamete yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 5 parça halinde 172.60 gram metamfetamin maddesi, 50 gram bonzai maddesi,17 adet extacy hap,1 adet hassas terazi,1 adet tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 7 şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. S.N. Ç. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şahıslardan A.B.'nin 'hırsızlık' suçundan arandığı, Ö.S.'nin ise 'tehdit' suçundan arandığı belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı