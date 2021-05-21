"Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi" başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven "Rabia" olarak yazılmıştır.
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"Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi" başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven "Rabia" olarak yazılmıştır.

'Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi' başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven 'Rabia' olarak yazılmıştır.
Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokakta öldürülen öğretmen Arife Nur Sarıoğlu, Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokakta öldürülen öğretmen Arife Nur Sarıoğlu, Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıoğlu (26) için Camii Kebir Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıoğlu'nun naaşı, namazın ardından 100. Yıl Mahallesi'ndeki Kitirli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özel bir okulda görev yapan Arife Nur Sarıoğlu, dün Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde T.T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralanmıştı. Zanlının Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

'Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi' başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven 'Rabia' olarak yazılmıştır.
'Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi' başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven 'Rabia' olarak yazılmıştır.
'Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi' başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven 'Rabia' olarak yazılmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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"Kayseri'de öldürülen Rabia öğretmenin cenazesi toprağa verildi" başlıklı haberimizde öğretmenin ismi sehven "Rabia" olarak yazılmıştır. - Haberler
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