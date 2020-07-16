Son dakika haberi: Kayseri'de manda sütü işleme tesisi açıldı
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Son dakika haberi: Kayseri'de manda sütü işleme tesisi açıldı

Son dakika haberleri... KAYSERİ'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun da katıldığı törenle manda sütü işleme tesisi açıldı.

Son dakika haberi: Kayseri'de manda sütü işleme tesisi açıldı
16.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:13

KAYSERİ'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun da katıldığı törenle manda sütü işleme tesisi açıldı.

Hacılar İlçesi Hürmetçi Mahallesi'nde, bölge halkının üretim yaptığı manda sütünün işlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hacılar Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında manda sütü işleme tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ile davetliler katıldı. Manda sütü işleme tesisini, devlet-millet iş birliği ile yapılan bir tesis olarak özetleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İstenildiği zaman bir yatırımın nasıl yapılabileceğini hep birlikte gösterdik. Bu tesis sadece Hürmetçi ve Karpuzsekisi ile Hacılar'a ait bir tesis değil. Bütün Kayseri'ye hitap eden bir tesis. Burada üretilecek ürünler için sırada bekleyen birçok önemli marka var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜRETİCİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TESİS'Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ise, Başkanlık Sisteminin bu tür yatırımlardaki önemine vurgu yaparak, "Başkanlık Sisteminin verimi ile bürokrasinin kaldırılarak yapıldığı bir tesis oldu. İlçelerimizi geziyor, her türlü projeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Başkanlık sisteminin bakanlığımızdaki etkisini ifade ediyoruz. Her türlü projeye açığız. Her projenize açık çek veriyoruz. Sizlerden isteğim projeler geliştirmeniz. Her projenize destek olacağımızı söylüyorum. Kayseri'de 6 bin 500 manda var. Geçen yıl 3 bin ton manda sütü elde edildi. İlimizde ayrı bir manda sütü işleme tesisi üreticilerimiz için çok önemlidir. Kayseri'ye yeni bir marka kazandırmak için yolun başındayız. Bu tesisi Kayseri'ye kazandırmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Milletimize bereket getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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