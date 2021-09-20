Son dakika haberi | Kaymakam Ülkü'den şehit ailelerine ziyaret - Haberler
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Son dakika haberi | Kaymakam Ülkü'den şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Kaymakam Ülkü'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberi: Malatya'nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, 19 Eylül Gaziler günü kutlamasının ardından şehit ailelerini ziyaret etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, 19 Eylül Gaziler günü kutlamasının ardından şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleriyle duygusal anlar yaşandı.

Kaymakam Ülkü, Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Eymir Mahallesinde şehit Astsubay Birol Akın'ın babası Hasan Akın'ı, Eymir Mahallesinde şehit Ali Askar Yüce'nin babası Muharrem Yüce'yi, Yukarı Sumenli Mahallesinde şehit Tuncay Göksu'nun annesi Fatma Göksu, Çevreli Mahallesinde Güvenlik Korucusu şehit Gani Koç'un eşi İnsaf Koç'u, Çakmak Mahallesinde şehit Kazım Daşdöğen'in annesi Sakine Daşdöğen'i evlerinde ziyaret ederek, şehit ailelerinin istekleri olup olmadığını sordu.

Kaymakam Ülkü, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şüphesiz siz şehit ailelerimizi hiç bir zaman unutmayız. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Devletimiz şehit yakınları ile ilgili olarak sosyal haklarda çok ciddi değişiklikler yaptı. Bizler şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Vatan için canlarını feda eden şehit yakınlarımızın, ailelerinin sorunlarıyla ilgilenmek, sizlerin dertlerine derman olmak bizim boynumuzun borcudur. Bütün kamu kurumları sizlerin emrinizdedir. Devlet sizlere minnettardır. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Allah huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Ziyaretlere ilçe Kaymakamı Ülkü'nün yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz de katıldı. - MALATYA

Son dakika haberi | Kaymakam Ülkü'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberi | Kaymakam Ülkü'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberi | Kaymakam Ülkü'den şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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