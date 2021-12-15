Son dakika haberi: Kaymakam Taşçı şehit ve gazi ailelerini ihmal etmiyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve ailelerini sıklıkla ziyaret eden Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, Kıbrıs gazisi Hasan Uçan ile merhum Kıbrıs gazisi Selçuk Yangır'ın eşi Azize Yangır'ı ziyaret etti.

Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Naime Çeltikçi ile birlikte ziyaretler yapan Kaymakam Taşçı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Kaymakam Taşçı'ya teşekkür etti.

Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailelerini de ziyaret eden Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'ya eşi Aynur Taşçı ile Kaymakam adayı Mücahit Aydoğdu ve Ergene SYDV Müdür Naime Çeltikçi de eşlik etti. Şehit Piyade Onbaşı İdris Özgür ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in ailelerini ziyaret eden Kaymakam Taşçı, şehit aileleri ile sohbet ederek isteklerini dinledi. Kaymakam Taşçı ve beraberindekilere teşekkür eden şehit aileleri, duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - TEKİRDAĞ