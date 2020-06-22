Son dakika haberi | Kayıp Derya'yı arama çalışmalarına ara verildi Son dakika haberi... Kayıp Derya'yı arama çalışmalarına ara verildi Bursa'da dün azgın sel sularına ailesiyle birlikte kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz arandı.

Kayıp Derya'yı arama çalışmalarına ara verildi

BURSA - Bursa'da dün azgın sel sularına ailesiyle birlikte kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz arandı. Havanın kararmasıyla ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri ise Dudaklı mahallesindeki moloz temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerini vurdu. Bölgede aynı aileden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 5 kişilik Bilen ailesinin 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken, aileden 16 yaşındaki Derya Bilen'in ise izine rastlanılmadı. Bölgede AFAD, JAK, UMKE, AKUT, NAK, BAKUT, ANDA, İHH ile toplam 250'yi aşkın sivil arama kurtarma ekipleri tarafından Derya Bilen, derin vadiler, şelaleler, uçurumlar ve dere yataklarında baton ve sopalarla didik didik arandı. Ekipler havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.

Büyükşehir ekipleri iş başında

Olayın yaşandığı andan itibaren sel sularının köye getirdiği çamur ve molozları kaldırmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri, aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bir kamyonun geldiği diğer kamyonun gittiği mahalledeki hummalı çalışma kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA