Son dakika haberi... Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri sanıp ateş açtılar: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri sanıp ateş açtılar: 2 yaralı

02.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:59
Son dakika haberi... Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri sanıp ateş açtılar: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde kavga ihbarına giden sivil polisleri husumetlileri sanan kişiler av tüfeğiyle ateş açtı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde kavga ihbarına giden sivil polisleri husumetlileri sanan kişiler av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 polis memuru yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hilvan ilçe merkezinde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalleli polise haber verirken, kavgaya karışan taraflardan biri, ekipler gelmeden olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen sivil polisleri husumetlileri sanan kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan polisler Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaylara karıştıkları saptanan 4 kişi ise gözaltına alındı.

VALİ OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDUŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın ardından beraberinde Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte ilçeye giderek inceleme yaptı. Yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"01.02.2021 günü saat 22.00 sıralarında Hilvan ilçemizde meydana gelen kavgaya ilişkin yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekibimize av tüfeği ile açılan ateş sonucunda iki polis memurumuz saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmış olup, yaralı polis memurlarımız Hilvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin akabinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve olayın yaşandığı yerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."


Son dakika haberi... Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri sanıp ateş açtılar: 2 yaralı
Son dakika haberi... Kavga ihbarına giden sivil polislere, husumetlileri sanıp ateş açtılar: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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