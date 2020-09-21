Son dakika haberi: Kartal'da yeşil alan miktarı 361 bin 746 metrekareye yükseldi Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nin sorumluluğundaki yeşil alan miktarı son 1 yılda 26 bin 319 metrekare arttı.

Kartal Belediyesi'nin sorumluluğundaki yeşil alan miktarı son 1 yılda 26 bin 319 metrekare arttı.

Kartal Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları genişletmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kentteki yeşil alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmaları sayesinde Kartal'a son 1 yılda, 6 park ve 26 bin 319 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Vatandaşların hizmetine sunulan ve içerisinde Komşuluk ve Dayanışma Meydanı gibi büyük projelerin de yer aldığı yeni parklarla birlikte Kartal'daki toplam park sayısı 171'e yükselirken, Kartal Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı da toplam 361 bin 746 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5.61 metrekareye çıktı.

Yeni parklar açıldı, var olan parklar yenilendi

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda; Komşuluk ve Dayanışma Parkı Projesi, Kartal Eski Stad Yanı Projesi, Fatih Boylan Parkı Projesi, Anadolu Caddesi Yanı Park Projesi, Karlıktepe Mahallesi Çamlık Sokak Yanı Park Projesi ile Kartal Baba Alt Geçit Yanı Dinlenme Projesi, tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Atatürk Parkı, Şehit Mustafa Piroğlu Parkı, Ihlamur Parkı, Şehit Musa Saç Parkı, Turgut Kadız Parkı, Çamlık Şehitler Cami Bahçesi, Gazanfer Özcan Parkı ile Yürekkayalar Parkı'nda ise çocuk oyun alanları, dinlenme ve oturma alanları yenilenerek, sert zemin düzenlemeleri, peyzaj düzenlemeleri, panel çit montajları ve duvar boyama çalışmaları ile birlikte çeşitli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

"'Yeşil Belediye İlkelerine' en uygun belediye seçildik"

Çalışmalar neticesinde tamamlanan parklar ve hayata geçirilecek yeni yeşil alan projeleri ile vatandaşların nefes alabilecekleri, çocukların gönüllerince koşup oyun oynayabileceği alanları kente kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaşadığımız kente ve doğasına saygı duyuyoruz. Bu sebeple İstanbul'un en yeşil ilçeleri arasında yer almaya, var olan yeşil alanları yenileri ile artırmaya devam ediyoruz. Sayısını 171'e çıkardığımız parklarımızın büyük bir kısmını şehir aydınlatma sisteminden tamamen bağımsız olarak güneş enerjili sistemlerle aydınlatıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalarımız, geri dönüşüm konusundaki atılımlarımız, 'Yeşil Belediye Karnesi' raporunda, İstanbul ilçeleri arasında 'Yeşil Belediye İlkeleri'ne en uygun belediye seçilmemizi sağladı.

Bu da bizler için gurur verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Ancak biz diyoruz ki bunlarla yetinmeyeceğiz, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, modern kentlerde olduğu gibi 10 metrekareye ulaştırana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı