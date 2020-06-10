Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı İstanbul Kartal'da otoparkta bir araçta çıkan alevler kısa sürede diğer araçlara sıçradı, çok sayıda araç ve motosiklet hasar gördü.

Kartal'da bulunan bir otoparkta yangın çıktı. Yangında 4 araç kullanılmaz hale gelirken bazı araç ve motosikletlerde kısmen yanma oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Yediemin otoparkındaki yangın çıktı. Bir araçta çıkan alevler kısa sürede diğer araçlara sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

"BİR ANDA ALEV ALDI"

İtfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülen otoparktaki 4 araç kullanılmaz hale gelirken bazı araç ve motosikletlerde kısmen yanma oldu. Polis ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde önlem aldı. Olayı gören Ercan Çataltepe, "Bir anda alev aldı. ufak ufak patlamalar oldu. biz binada çalışıyorduk. İtfaiye geldi söndürdü." dedi.

Kaynak: İHA