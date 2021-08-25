Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş

İstanbul Kartal'da komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından bulunan anne ve kızın katili çok geçmeden ortaya çıktı. Ailenin oğlu güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra olay yerine gelip bıçağı kız kardeşinin eline yerleştirdiği ve bu şekilde polisi kandırmaya çalıştığı belirtildi. Ancak polisin sorgusunun ardından şüpheli cinayetleri itiraf etti.

Kartal'da akşam saatlerinde cansız bedenleri bulunan anne ve kızın nasıl öldüğüne ilişkin detaylar, olay çok geçmeden anlaşıldı. Anne ve kızın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından gözaltına alınan ailenin oğlu Ahmet Özcan, polisin sorgusunda cinayetleri nasıl işlediğini itiraf etti.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GERİ GELDİ

Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen olayda özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü.

TUTARSIZ KONUŞMALARINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı