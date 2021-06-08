Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kars'ın Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç, keşif için gittikleri köyde yolların engebeli olması nedeniyle yan yattı. Kazada araç içinde bulunan 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.
Öğle saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde içerisinde sivillerinde bulunduğu jandarma ekiplerini taşıyan araç, köy yollarının engebeli olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı