Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç, keşif için gittikleri köyde yolların engebeli olması nedeniyle yan yattı. Kazada araç içinde bulunan 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.