Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç, keşif için gittikleri köyde yolların engebeli olması nedeniyle yan yattı. Kazada araç içinde bulunan 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.

Öğle saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde içerisinde sivillerinde bulunduğu jandarma ekiplerini taşıyan araç, köy yollarının engebeli olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
Cesedi bazanın altında bulunmuştu! Genç kızın sır ölümünde kan donduran külotlu çorap detayı
Cesedi bazanın altında bulunmuştu! Genç kızın sır ölümünde kan donduran külotlu çorap detayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Beren Saat Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Mert Günok Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:21:49. #1.16#

title