Son dakika haberi... Kardeşinin kavgasına dahil olan ağabey bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haberi... Kardeşinin kavgasına dahil olan ağabey bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi... Kardeşinin kavgasına dahil olan ağabey bıçaklanarak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te kardeşinin iş arkadaşıyla ettiği kavgaya dahil olan ağabey kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te kardeşinin iş arkadaşıyla ettiği kavgaya dahil olan ağabey kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlıyı polis yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Nizip'e bağlı merkez Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşandı. Bir dönercide çalışan Ali Osman D. husumetli olduğu iş arkadaşı Harun E. ile akşam saatlerinde iş çıkışı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönerken Ali Osman D. ağabeyi Yusuf D.'yi arayarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen ağabey Yusuf D. de kavgaya müdahil oldu. Harun E. tarafından kavga esnasında bıçaklanan ağabey Yusuf D. ağır yaralandı. Harun E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Yusuf D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. Polis Yusuf D.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Harun E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Kardeşinin kavgasına dahil olan ağabey bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... Kardeşinin kavgasına dahil olan ağabey bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... Kardeşinin kavgasına dahil olan ağabey bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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