Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN - Haberler | 3. Sayfa

Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı Bursa'da ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi, tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'da ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi, tedavi altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar saati yemek yapmak için ocağı açan N.B., yemek pişirdikten sonra ocağı açık bıraktı. N.B., aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde N.B.,'nin ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. N.B.,'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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