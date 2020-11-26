Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2)

Son dakika haberlerine göre AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİAdapazarı'nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.