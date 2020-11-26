Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2)
26.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:13
Son dakika haberlerine göre AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİAdapazarı'nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Adapazarı'nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hatice Bozyurt'un Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR