Karaköy'de dilenci operasyonu; cevaplarıyla 'pes' dedirtti

İstanbul Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı pes dedirtti. Gazetecilerin sorularına dalga geçerek cevaplar veren kadın, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, 'Korona yok, size geliyor bize gelmiyor' şeklinde cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Taksim ile Karaköy'ün belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Karaköy Rıhtım ve Şişhane metro çevresinde yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı pes dedirtti.

Taksim ve Karaköy'de duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunulduğu ihbarını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, harekete geçti. Havanın kararmasıyla çöp kutularının kenarında, sokak aralarında ve metro çıkışlarında bekleyerek dilencilik yapan kişiler takibe alındı.

"KORONA YOK, SİZE GELİYOR BİZE GELMİYOR"

Çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı pes dedirtti. Gazetecilerin "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, "Korona yok, size geliyor bize gelmiyor" cevabını verdi.

"PARA DEĞİL EKMEK TOPLUYORUZ"

Para değil ekmek topladığını söyleyen şahsın çantasından para çıkmadı. Zabıta ekipleri, şahsın topladığı paraları üzerinde sakladığını dile getirdi. Kadın dilenci, "Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?" sorusuna ise "Bir sürü para topluyorum" şeklinde yanıt verdi.

KAMERALARA GÜLDÜ, EL SALLADI

Yakalanan erkek çocuğunun ayağında ayakkabısı olmadığı dikkat çekerken, dilenmek için sakladığı öğrenildi. Maske takmayan şahıs gazetecilerin "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna ise 'Koronavirüs yok, bana gelmedi' diye cevap verdi. İş olmadığı için çalışmadığını anlatan dilencinin rahatlığı pes dedirtti, kameralara gülerek, öpücük atarak el salladı.

KADINLARDAN BİRİ 5 AYLIK HAMİLE

Kadın dilencilerden birinin ise 5 aylık hamile olduğu görüldü. Zabıta ekiplerini görünce ağlamaya başlayan kadın, çöpten ekmek topladığını söyledi. Çöpten ekmek topluyormuş gibi yaparak insanların duygularını suistimal eden Suriye uyruklu 3'ü kadın 4 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 187 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi. Yaşları küçük olan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan dilenciler, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / GÜL KABA