KAHRAMANMARAŞ - Üç mahallede bazı evler karantinaya alındı
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KAHRAMANMARAŞ - Üç mahallede bazı evler karantinaya alındı

07.02.2021 23:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:18

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üç mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üç mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ümit Şeref Kayacan başkanlığında olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak mahallelerinde pozitif vakaların bulunduğu evlerde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu evlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belli periyotlarda kontrol edilmesine, mahallelerin giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü mahallelere bağlanan tali yolların ise belediye ekiplerince kum dökülerek kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, karara aykırı hareket edenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ - Üç mahallede bazı evler karantinaya alındı
KAHRAMANMARAŞ - Üç mahallede bazı evler karantinaya alındı
KAHRAMANMARAŞ - Üç mahallede bazı evler karantinaya alındı
KAHRAMANMARAŞ - Üç mahallede bazı evler karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

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