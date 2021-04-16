Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsüne hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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