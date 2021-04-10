Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta emniyet personeline özel pasta ikramı
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta emniyet personeline özel pasta ikramı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta emniyet personeline özel pasta ikramı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kentte tatlı ve dondurma alanında faaliyet gösteren Mado firması tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan pasta Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan personellere ikram edildi.

Polis Haftası kapsamında üzerine "polis amblemi" resmedilerek hazırlanan pasta, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci, Mado Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ve emniyet yetkilileriyle birlikte kesildi.

Cebeloğlu, nazik ve kibar davranışından dolayı Kanbur'a teşekkür etti.

Gazetecilere açıklama yapan Cebeloğlu, Türkiye'de çeşitli etkinliklerle Polis Haftası'nın kutlandığını belirterek, "Devletiyle milletiyle çok güzel bütünleşme örneği yaşıyoruz. Bizleri bu günümüzde yalnız bırakamayan Kahramanmaraş halkı ve Mado çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kanbur da Kahramanmaraş'ta huzur ve güvenliğinin temin edilmesi için özveriyle çalışan emniyet mensuplarının gününü kutladığını belirterek gayretli çalışmalarından dolayı Cebeloğlu'na teşekkür etti.

Program, Kanbur'un Cebeloğlu'na çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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