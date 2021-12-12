Son dakika haberi: Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası yapıldı
Son dakika haberleri: Atalay Şişlioğlu Türkiye Üniversiteler Arası Karting Turnuvası (ÜNİKART) ilk ayağı Kahramankazan'da yapıldı.
KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Atalay Şişlioğlu Türkiye Üniversiteler Arası Karting Turnuvası (ÜNİKART) ilk ayağı Kahramankazan'da yapıldı.
İlçedeki Go-Kart pistindeki yarışmayı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi birinci, Atılım Üniversitesi ikinci, Başkent Üniversitesi üçüncü sırada tamamladı.
Kaymakam Abdullah Selim Parlar turnuva alanını ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi aldı.
Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi. Sporcular, şampiyonluk sevincini, kazandıkları kupaya döktükleri maden suyunu içerek kutladı.
ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Atalay Şişlioğlu'nun babası Deniz Şişlioğlu yaptığı konuşmada, oğlunun isminin turnuvada yaşatılmasından büyük onur duyduklarını söyledi.
Yarışmanın ikinci ayağının ise gelecek yıl Nisan ayında gerçekleştirileceği bildirildi.