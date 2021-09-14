Son dakika haberi... Kahramankazan'da Ahilik Haftası kutlandı

Ahilik Haftası, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Törenler, Halk Pazarı'nda yapılan Dua ile başladı. Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İlçede yılın ahisi seçilen 4'ü kadın 14 kişiye plaket verildi. Mesleğe yeni başlayan bir esnaf şed kuşandı.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız, pazar yerinde kurulan stantta, pazarda bulunanlara pilav ikram etti. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır da dua okudu.