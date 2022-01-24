İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ - Haberler
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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ozan URAL/ İSTANBUL,( DHA) KAĞITHANE'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Ozan URAL/ İSTANBUL,( DHA) KAĞITHANE'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 3 KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

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Hürriyet Mahallesi, Üniversite, Kağıthane, DHA, Güncel, Haber

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