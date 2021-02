Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı

Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, saldırıya uğradı. Burnu kırılan Dalkılınç, "Şiddete uğrayan benim, sokak ortasında öldürülen evlat benim. Can güvenliğimden endişe duyuyorum" dedi.

-Burnu kırılan Mübeyyen Güner Dalkılınç: "Şiddete uğrayan benim, sokak ortasında öldürülen evlat benim, aynı şiddet bana uygulanıyor"

-"Can güvenliğimden endişe duyuyorum"

ANTALYA - Kadir Şeker'in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta yaşayan oğluna yemek vermek için dışarı çıktığını ve Ayşe D'nin kardeşi Figen D'nin saldırısına uğradığını iddia etti. Dalkılınç'ın burnunda kırık olduğu, aldığı raporla doğrulandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde geçen hafta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Konya'da Ayşe D'yi darbettiği gerekçesiyle Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanıp öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, sokakta yaşayan oğluna yemek götürmek için dışarı çıktığı esnada Ayşe D'nin kız kardeşi Figen D'nin saldırısına uğradı. Dalkılınç, Figen D'nin saçını yolup, burnuna kafa attığını ve "Oğlun gibi seni öldürsek ne yazar?" dediğini iddia etti.

"Seni öldürürüm, kafanı gövdeden ayıracağım"

Mübeyyen Güner Dalkılınç, " Figen Dırla, bana, "Seni burada şimdi ne yapayım ne yapayım. Burada kafanı gövdenden ayırsam, oğlunu parkta öldürdüğümüz gibi senide burada öldürsem ne yazar ne yazar "dedi. Bana ne yapabileceğini sordum. Bu sözle ben kendimden geçtim. Bana bir şey yapamayacağını ve adaletin gerekeni yapacağını söyledim. Önümü kesti ağzımdaki maskeyi tuttu, attı. Montumla yakamdan tutarak sarstı. Halen boynum ağrıyor. Sonra kafa attı. 'Seni öldürürüm, kafanı gövdeden ayıracağım' dedi. Hakaret küfürler etti cevap vermedim, direk saçıma yapıştı. Kafam yerde bir on dakika mücadele etti.Saçlarımdan tuttu bayağı bit çekti. Tokam kırıldı" dedi.

"Beni zor kurtardılar ellerinden"

Kırık tokasını ve kopan saçlarını saldırgan Figen D'nin elinden zor aldığını anlatan Dalkılınç, " Avuçlarının içi saçlarımla doluydu. İnsanlar zor ayırdı. Bu saçlarımı bırakmadım. Bu saçları ben yolmadım, o kadın yoldu. 2-3 kere bana sürekli saldırdı. Çıldırmış, delirmiş gibi bir hali vardı. Bu şahsın çocuğumu nasıl öldürttüklerine inandım. Zaten bir nevi kendi de itiraf etti. "Oğlunun nasıl öldürttük senide burada öldürsek ne yazar, ne yazar"dedi. Ben zaten orada bittim. Müdahale bile edemedim. Hesabını adalet önümde aramak istem. Beni zor kurtardılar ellerinden. Burnumda kırık var, operasyon geçirdim. Kafayı yiyince neye uğradığımı şaşırdım. İki gündür kendime gelemedim. Ben bir anneyim. Şiddete uğrayan benim, sokak ortasında öldürülen evlat benim. Aynı şiddet bana uygulanıyor" diye konuştu.

"Ağzıyla itiraf etti, çocuğumun katilleri onlardı"

Şiddeti kendisinin gördüğünü parkta öldürülen oğlunun da kesinlikle bir darp olayına karışmadığını savunan Dalkılınç," Hepsinden davacıyım. Figen D'den davacıyım. Ağzıyla itiraf etti. Çocuğumun katilleri onlardı. Şikayet dilekçemi verdim polis merkezine. Can güvenliğimden endişe duyuyorum. Benim canım evladım gibi ortada. Yetkilere sesleniyorum, göreve davet ediyorum. Çocuğumun katilleri bunlardır, içerideki değil dışarıdaki katildir. Şikayetçiyim. Canımı da versem oğlumun adaleti için mücadele edeceğim. Evladım için bu sokaklarda canımı vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK