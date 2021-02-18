Kadıköy Belediyesindeki işçiler grevi sonlandırma kararı aldı

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DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanması nedeniyle işçilerin daha önce başlattıkları grev sona erdi.

Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sözleşmedeki kabul edip tutanak altına aldıkları 70 maddenin dışındaki işçilerin ve kendilerinin kabul etmediği kalan 11 maddenin genel merkez yöneticilerince imzalandığını hatırlattı.

Bunu kabul etmediklerini belirten Arıkan, "Protesto ettik. 500 lira daha zam talep ettik, belediye başkan yardımcısıyla görüşerek bu konuda işçiye destek olmasını istedik. O da 'Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı burada yok. Ben onunla görüşeceğim. Geldiğinde, elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Bütçemiz buna müsaitse alabilirsem alacağım bunu. Almak için her türlü çabayı göstereceğim' sözünü verdi. 3 günlük grevdeki yevmiye ve sigorta kesintilerinin de olmamasını istedik. Bu konuda da olumlu yaklaştı. Eğer işçiye 500 lira talebimiz karşılanırsa belli bir noktaya gelmiş olacak. İşçinin de rıza gösterdiği bir nokta olacak, umarım o da gerçekleşir." diye konuştu.

Ataşehir ve Kartal'da da greve gidilecek

Arıkan, Ataşehir ve Kartal'da da greve gideceklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yarın Ataşehir'de grev kararımız var, grev kararı asacağız. 23'ünde (Şubat) de Kartal'da var. Oralarda da süreç tıkanırsa mücadeleyi yürüteceğiz, umarım buralarda işçinin iradesine merkezi düzeyde bir saldırı olmaz. Genel merkez, işçinin iradesini buradaki gibi, sendikanın şubesinin iradesini yok sayarak gelip müdahale edip, son aşamada talepleri görmezden gelerek imzalar atmaz. Süreç ne olursa olsun biz dik durmaya, mücadele etmeye, işçi arkadaşlarımızla bu sınıfsal mücadeleyi yükselterek örmeye devam edeceğiz.

Grev yasal anlamda TİS imzalandıktan sonra biter. Ama biz buna rağmen ayrılmadık, buna rağmen protestolara devam ettik. Ama bugünden sonra devam ettiğinde tutanaklar tutulacak, müdahaleler olacak. İşçinin can güvencesi ve iş güvencesi her şeyden daha önemli, bunu riske atmamız doğru değil. Temsilci arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı ve değerlendirmeden sonra arkadaşlarımıza açıklama yaptık, evlerine gönderdik, grev fiili anlamda bitmiş oldu."

Sözleşmeyi hala kabul etmediklerini söyleyen Arıkan, "Verdiğimiz mücadeleyle bu noktaya gelindi. Sözleşme işçinin mücadelesiyle, kazanımla öyle yada böyle sonuçlanmıştır. Kazanımlar işçinin alın teridir, emeğidir. Burayı da sahiplenmek bizim en büyük sorumluluğumuz." dedi.

Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, gece iki ekibin göreve çıkarak çöpleri toplayacağını, yarın da normal ekiplerin çöpleri alacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez