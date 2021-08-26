Son dakika haberi! Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti

Son dakika haberi! Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamalar Beyaz Saray'ı ve ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamalar Beyaz Saray'ı ve ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi.

Patlamalarda ABD'lilerin de yaşamını yitirdiği haberleri gelirken, Başkan Biden günlük programını değiştirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini aktardı.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Ayrıca, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.

Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Biden: '(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız'
Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 18:52:17. #1.14#

title