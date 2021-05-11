Son dakika haberi | JAPONYA'DAKİ TÜRK İZLERİ BELGESEL OLDU
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Son dakika haberi | JAPONYA'DAKİ TÜRK İZLERİ BELGESEL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye arasında tarih boyunca süren ilişkilerin tüm boyutu ve Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye arasında tarih boyunca süren ilişkilerin tüm boyutu ve Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu. Çalışmaları 2 yıl süren ve Japonya'da Türk İzleri adı verilen belgeselin yönetmenliğini Umut Mete Soydan yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye'de gerçekleştirilen çekimler ve tarih araştırması ile Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu. 45 dakikalık belgesel, Türkçe - İngilizce ve Japonca dillerinde yayınlanacak. Belgesel için Türkiye ve Japonya'da iki farklı gala gösteriminin yapılması planlanıyor. Japonya'da Türk İzleri belgeseli, bu konuda yapılmış ilk belgesel film olma özelliği de taşıyor.

Hazırlanan belgeselin danışmanları arasında Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Merthan Dündar, Japon Tarihçisi Dr. Erdal Küçükyalçın, Türk Sanat Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Minako Mizuno Yamanlar ve Osmanlı Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Tadashi Suzuki gibi alanının uzman isimleri yer aldı.

Öte yandan, belgeselde Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği, Japonya Devleti Ankara Büyükelçiliği, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü, Kaşiwazaki Türk Kültür Kasabası, Tokyo - Kobe, Nagoya Camileri ve Japonya Türkiye Cemiyeti gibi birçok noktada yapılan çekimlerin yanı sıra Japonya'daki Türk Tatarları, Ertuğrul Fırkateyni, Sultan 2.Abdülhamit, Japon İmparatoru Meiji ve iki ülke tarihi açısından önemli isimler olan Yamada Torajiro, Abdülhay Kurban Ali ve Abdülreşit İbrahim gibi birçok konu da işlendi.

Belgeselin yapım ekibinde uzman isimler de yer aldı. Görüntü Yönetmenliği Emre Küçükosman tarafından yapılan belgeselde, Türkiye'den ve Japonya'dan drone görüntüleri, dublajda ise Türkiye'nin önemli ve tanıdık dublaj sanatçıları yer aldı.

Son dakika haberi | JAPONYA'DAKİ TÜRK İZLERİ BELGESEL OLDU
Son dakika haberi | JAPONYA'DAKİ TÜRK İZLERİ BELGESEL OLDU
Son dakika haberi | JAPONYA'DAKİ TÜRK İZLERİ BELGESEL OLDU
Son dakika haberi | JAPONYA'DAKİ TÜRK İZLERİ BELGESEL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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