Son dakika haberi! Japonya Başbakanı Suga ile Johnson'dan G7 görüşmesi
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Son dakika haberi! Japonya Başbakanı Suga ile Johnson'dan G7 görüşmesi

Son dakika haberi! Japonya Başbakanı Suga ile Johnson'dan G7 görüşmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberine göre Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede ticaret, teknoloji ve savunma alanlarında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede ticaret, teknoloji ve savunma alanlarında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin ev sahipliğinde bugün başlayan G7 Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Japonya ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Johnson ve Suga'nın küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Ticaret, teknoloji ve savunma alanlarında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kalan liderlerin, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları konusunu da ele aldığı aktarıldı. Japonya Başbakanı Suga'nın yaklaşan dev organizasyon konusunda mevkidaşından destek istediği ifade edilirken, Johnson'un ise Japonya'nın oyunları güvenli bir şekilde gerçekleşmeye yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdiği belirtildi.

İngiltere'nin geçtiğimiz yıl imzaladığı serbest ticaret anlaşmasını gündeme getiren Johnson, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma'ya (CPTPP) katılma başvurusuna verdiği destek için Başbakan Suga'ya teşekkür etti. İkili, küresel sağlık ve iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere dünyayı ilgilendiren sorunların çözümünde birlikte çalışma konusunda da görüş birliğine vardı.,

(Burak Ersoy/İHA)

Dünyanın gözü İngiltere'de

Dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesinin 47.'si İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda bugün başladı. 13 Haziran'a kadar dünya gündeminin masaya yatırılacağı zirvede Covid-19 salgını, küresel ve bölgesel siyasi sorunlar, iklim değişikliği ve dünya ekonomisi gibi önemli başlıkların ele alınacağı kamuoyuna yansımıştı. Yoğun salgın tedbirleri altında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yaptığı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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