Son dakika haberi! İzmir'deki sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! İzmir'deki sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

02.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:22
Son dakika haberi! İzmir'deki sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberler... İzmir'in Bergama ilçesinde ele geçirilen sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ele geçirilen sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bergama ilçesinde sahte içki bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1110 litre etil alkol, 4 litre katılaştırılmış anason ve anason yağı, çeşitli anason aromaları ve viski kitleri, 6 cinsel uyarıcı sprey ve 45 cinsel içerikli hap, bir alkolmetre, 106 litre sahte içki ele geçirildi.

Bulunan malzemelerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden E.Ç. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

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