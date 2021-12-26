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Son dakika haberi! İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Son dakika haberi! İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki evde Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada annesini göğsünden bıçaklayan zanlı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E'nin ilk ifadesinde, alkol aldığı sırada annesi ile tartıştıklarını ve bu sırada sinirlenerek oturma odasında bulunan cam sehpayı yumrukladığını daha sonra ise nereden aldığını bilmediği bir bıçakla da annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Son dakika haberi! İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Son dakika haberi! İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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