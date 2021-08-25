Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay: Domuz sandığı arkadaşını öldürdü
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Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay: Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay: Domuz sandığı arkadaşını öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İzmir'in Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde, iddialara göre domuz avına çıkan iki arkadaştan biri domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde, iddialara göre domuz avına çıkan iki arkadaştan biri domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkiinde meydana geldi. Eğridere'de çiftçilikle geçinen Faruk Özkan (26) ile İlhami G. (38), incir bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktı. İddiaya göre, Faruk Özkan ile İlhami G., arazinin farklı noktalarına konuşlanarak domuz beklemeye başladı. Bir süre sonra Faruk Özkan, yerini değiştirmek istedi.

Yerini değiştirince domuz sandı

Yakınındaki bir hareket olduğunu fark eden İlhami G. ise hemen silahına sarıldı ve domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan'a otomatik av tüfeğiyle bir el ateş etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla birlikte yere yığıldı. Durumu fark eden İlhami G. ise hemen köy muhtarını ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza kurşunuyla arkadaşının ölümüne yol açan İlhami G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İZMİR

Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay: Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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