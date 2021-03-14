Son dakika haberi! İzmir'de eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! İzmir'de eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

14.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:59
Son dakika haberi! İzmir'de eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... İzmir'in Bornova ilçesinde, eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan H.T'nin (34) emniyetteki işlemi tamamlandı. Zanlının, ifadesinde eşinin kendisinden izinsiz dışarı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen H.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Hüsna T'nin (30) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Hüsna T'nin cenazesinin, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği kaydedildi.

Ümit Mahallesi'nde H.T. dün eşi Hüsna T'ye evlerinde tabancayla ateş edip kaçmıştı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Hüsna T, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli H.T. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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