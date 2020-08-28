Son dakika haberi | İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

28.08.2020 00:20 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:24

İzmir'in Bornova ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harun Kandemir (57) yönetimindeki 35 VU 954 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi'nde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kandemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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Son dakika haberi | İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

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